В РФ начнут отслеживать по телефонам всех, кто встречался с больными коронавирусом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU -Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи РФ организовать создание системы отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, которая будет функционировать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека.

Решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса и опубликовано на сайте правительства. Минкомсвязи должно исполнить поручение до 27 марта.

Система, в частности, должна будет оповещать граждан о факте контакта с больным коронавирусом через рассылку соответствующих сообщений. В рассылке должно быть указание на необходимость самоизляции и предоставление данных в оперативные штабы субъектов РФ.

По словам Мишустина, на утро 23 марта в России зафиксировано 438 случаев коронавируса.