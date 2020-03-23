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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

В Москве будут диагностировать COVID-19 без проверки первичного теста в Новосибирске

В Москве будут диагностировать COVID-19 без проверки первичного теста в Новосибирске
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Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Диагноз коронавирус будет ставиться по первичному положительному тесту, полученному в московской лаборатории. Первичные положительные тесты на коронавирус больше не будут направлять из Москвы на проверку в новосибирский центр "Вектор". Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"" (в Новосибирске). Диагноз "коронавирусная инфекция" будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве", - сообщили журналистам в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, все люди, имеющие хотя бы одну первую положительную пробу на коронавирус, уже получают необходимую медицинскую помощь. "Повторное тестирование, при необходимости, будет также проводиться в Москве", - сказали в штабе.

Фотохроника 20 марта

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