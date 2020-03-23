Суд в Петербурге рассмотрит дело о хищении 36,5 млн рублей у Бориса Ротенберга

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Смольнинский районный суд Петербурга поступило уголовное дело в отношении двух руководителей ООО "Невский строитель", обвиняемых в особо крупном мошенничестве при выполнении заказа бизнесмена Бориса Ротенберга. Об этом сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Как полагает обвинение, с 8 ноября 2012 года по 28 ноября 2014 Григорий Григорьев, являясь фактическим руководителем фирмы "Невский Строитель", договорился с ее генеральным директором о хищении денег у Ротенберга, представитель которого обратился в организацию для выполнения комплекса работ по проектированию, перепланировке и вводу в эксплуатацию здания на Большой Подъяческой улице, д. 8А.

Из сообщения следует, что в 2014 году Ротенберг перевел на счет ООО "Невский Строитель" 16 млн рублей, а затем еще 24 млн оговоренных в договоре работ. Выполнять свои обязательства фигуранты не собирались.

Как отмечается, указанные денежные средства были перечислены на счета сторонних организаций и обналичены. При этом Григорьев и Масленников, создавая иллюзию законности своих действий, перечислили около 3,5 млн рублей в адрес ООО "ТракСтрой" в качестве возмещения расходов, понесенных Ротенбергом и его представителем при выполнении упомянутых работ.

"Таким образом, фигуранты похитили 36 млн 500 тыс. 190 рублей, организовав перевод в наличную форму 33 млн 001 тыс. 212 рублей", - говорится в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Невский строитель" ликвидировано в марте 2018 года.

Согласно открытым источникам, упомянутое здание на Большой Подъяческой улице - это бывший доходный дом А.Рейнберг, построенный в 1896 году. В настоящий момент данное четырехэтажное здание является многоквартирным жилым домом.

В январе 2019 года сообщалось, что комитет имущественных отношений Петербурга приобретает за 132,203 млн рублей помещение площадью 1,3 тыс. кв. м в центре города на 1-4 этажах здания по адресу Большая Подьяческая, дом 8, литера А, которое находится в частной собственности у Бориса Ротенберга с 11 апреля 2017 года.

Пресс-служба администрации Петербурга в конце прошлого года сообщала, что за счет оптимизации расходов городского бюджета правительством города были найдены дополнительные средства на приобретение в 2018 году 11 объектов недвижимости для размещения социально значимых учреждений: детских садов и поликлиник.

В этот список вошло и помещение на Большой Подьяческой. Здание предназначено для размещения государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №12 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Петербурга.