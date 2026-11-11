Борис Ротенберг примет участие в девелоперском проекте на $1,5 млрд в Таджикистане

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский предприниматель Борис Ротенберг подтвердил свое участие в проекте по строительству жилого и делового района Dushanbe International District стоимостью около $1,5 млрд в столице Таджикистана.

"Здесь, в Душанбе, - я уже говорю "к нам", потому что сам являюсь маленькой частью этого проекта (Dushanbe International District - ИФ)", - заявил Ротенберг на спортивно-концертном мероприятии "Вечер больших побед" в Душанбе.

Фрагмент выступления Ротенберга опубликован в ролике девелоперской компании TAS International Group (реализует проект Dushanbe International District) в соцсети. Ротенберг был представлен гостям вечера как соучредитель TAS International Group.

Как сообщало издание Asia-Plus, комплекс Dushanbe International District включит 5 башен, в том числе 340-метровый небоскреб. Район задуман как "город в городе", он объединит жилые кварталы, деловые и коммерческие центры, а также общественные пространства. Стоимость проекта составляет около $1,5 млрд. Его планируется разместить в столичном районе Шохмансур на территории 29 га, а общая площадь зданий должна составить около 1,7 млн кв. метров.