Ставропольский врач с коронавирусом стала фигуранткой дела о халатности

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Ставропольском крае в отношении врача по факту нарушения режима самоизоляции в целях профилактики распространения COVID-19, сообщает пресс-служба управления СКР по региону в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным местного Минздрава, врач в марте была в Мадриде, а после возвращения не стала соблюдать режим самоизоляции, поскольку чувствовала себя хорошо.

В субботу у ставропольского врача был подтвержден коронавирус, посте этого проверили около 1,2 тыс. человек, с которыми она могла контактировать. У 11 из них по результатам первичных исследований медики заподозрили заражение COVID-19.

Осведомленный источник "Интерфакса" ранее сообщил, что зараженная - главный инфекционист региона. Когда ее госпитализировали, на карантин пришлось отправить некоторых сотрудников Минздрава региона, так как до этого эта врач была на публичном мероприятии, проводимом министерством.