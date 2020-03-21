Губернатор Ставрополья рассказал о состоянии врача, заразившейся коронавирусом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Получено подтверждение из центральной лаборатории "Вектор" в Новосибирске, что врач из Ставрополя заразилась коронавирусом, сообщил ставропольский губернатор Владимир Владимиров.

Состояние пациентки удовлетворительное. она находится в краевой инфекционной больнице в полностью изолированном боксе. Опасений за ее жизнь у медиков нет, написал в субботу Владимиров в инстаграме.

Он уточнил, что те, кто контактировал с заболевшей, сейчас изолированы и находятся на карантине. "Полный круг ее контактов продолжаем выявлять. Эти люди тоже будут обследованы и помещены на карантин", - отметил глава края.

Ранее замглавы Минздрава Ставропольского края Ольга Двроздецкая сообщала, что в самоизоляции на данный момент находятся порядка 300 человек (их число удвоилось за последние дни). Это люди, вернувшиеся из зарубежных стран, или же те, кто был с ними в контакте.

В частности, после госпитализации врача, у которой в субботу подтвержден коронавирус, были проверены около 1200 человек, с которыми она могла контактировать. У 11 из них по результатам первичных исследований медики заподозрили заражение коронавирусом. Результаты анализов этих людей также направлены в Новосибирск для подтверждения или опровержения этих предварительных данных.

Дроздецкая также сообщала, что врач в марте посещала Мадрид, после возвращения не была в самоизоляции, поскольку чувствовала себя хорошо.

Осведомленный источник "Интерфакса" ранее сообщил, что зараженная - главный инфекционист региона. После того, как врач была госпитализирована, на карантин направили ряд сотрудников Минздрава региона, поскольку на днях эта врач находилась на публичном мероприятии, проводимом министерством.

В субботу заместитель краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов заявил журналистам, что на Ставрополье уже заведены первые дела по фактам нарушения самоизоляции, не уточнив, грозит ли этим людям административное или же уголовное преследование.