Титов попросил Верховный суд передать экономические дела присяжным

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву законопроект, касающийся передачи уголовных дел экономической направленности на рассмотрение суда присяжных.

"Законопроект подразумевает внесение изменений в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("Состав суда"). Предполагается, что лица, обвиняемые в совершении средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в сфере предпринимательской деятельности, получат право ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией присяжных заседателей", - сказал Титов "Интерфаксу".

По его словам, речь идет об индивидуальных предпринимателях, учредителях и акционерах компаний, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа или его заместителя, членах коллегиального органа управления, главных бухгалтерах.

"Специалисты, конечно, понимают, что суд присяжных не станет панацеей в вопросах предотвращения незаконного уголовного преследования бизнеса. И мир, и наша страна сейчас на пороге серьезного кризиса. Мы исходим из того, что риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается. Поэтому и важность суда присяжных повышается", - отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен убежден, что присяжные смогут оценить экономические дела с точки зрения здравого смысла.

"Не каждое нарушение договора является мошенничеством, и не каждая неуплата налогов - уголовным преступлением. И если наши коллеги из правоохранительного сообщества это не чувствуют, то, может быть, адвокату удастся убедить в правильности определения этой грани суд присяжных", - резюмировал Титов.

Верховный суд РФ в настоящее время по поручению президента готовит законопроект о расширении полномочий присяжных. По этой причине Титов направил Лебедеву свои предложения.

Сам Лебедев в феврале уже выступал с аналогичными предложениями. Помимо уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности он предлагал передать на рассмотрение присяжными и особо тяжкие дела за исключением дел, материалы которых содержат гостайну.