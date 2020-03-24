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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

Флаг России украли со здания суда в Петербурге

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга ищет троих мужчин, которые похитили флаг РФ, висевший на здании суда, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Накануне в полицию обратился председатель Фрунзенского районного суда. Он заявил, что в минувшее воскресенье, 22 марта, трое неизвестных сняли со здания суда российский триколор.

По данным источника, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемых ищут.

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