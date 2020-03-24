Российские аптеки зафиксировали двукратные нагрузки из-за пандемии COVID-19

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пик спроса из-за опасений коронавируса в российских аптеках пришелся на прошлый вторник, 17 марта, сообщил председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети соцаптек "Столички" Евгений Нифантьев.

"Аптеки (на прошлой неделе - ИФ) ощутили на себе двукратные нагрузки. Поверьте, это много по причине того, что эти заказы должны были быть собраны от дистрибьюторов, привезены в аптеки и из аптек выданы нашим пациентам", - сказал Нифантьев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, аптеки справились. "На сегодняшний день в стране разветвленная аптечная сеть - это 67 тысяч аптечных организаций, находящихся во всех субъектах Федерации и покрывающих подавляющее количество городов как крупных, так и мелких", - отметил Нифантьев.