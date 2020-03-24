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Суд направил на принудительное лечение убийцу мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Суд направил на принудительное лечение убийцу мальчика в детсаду в Нарьян-Маре
Детский сада "Сказка" в Нарьян-Маре
Фото: Пресс-служба Собрания депутатов Ненецкого автономного округа/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Суд назначил принудительные меры медицинского характера мужчине, убившему ребенка в детском саду в Нарьян-Маре в октябре 2019 года, сообщила пресс-служба СК РФ во вторник.

"Решением суда 36-летнему мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении.

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала убийцу невменяемым. Она показала, что мужчина страдает психическим расстройством и не мог руководить своими действиями в момент убийства.

Во вторник суд Ненецкого автономного округа на выездном заседании рассматривал дело об убийстве ребенка в детском саду "Сказка". Заседание проходило в закрытом режиме в Архангельской клинической психиатрической больнице, где лечится обвиняемый Денис Позднев.

Днем 31 октября 2019 года житель Нарьян-Мара позвонил в домофон детсада "Сказка", и его охранник в нарушение правил, не спросив, зачем тот пришел, дистанционно открыл дверь. Посетитель беспрепятственно направился в спальню, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитательниц попыталась преградить ему путь, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Женщина нажала "тревожную кнопку", но к тому моменту мужчина уже ударил ножом в шею шестилетнего мальчика. Ранения оказались для ребенка смертельными.

На месте преступления мужчину задержали охранник и работник детского сада, которые удерживали нападавшего до прибытия сотрудников Росгвардии и УМВД.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. На допросе допроса Поздеев признал свою вину и раскаялся. Он признался, что накануне пил алкоголь, добавив, что в момент преступления "слышал голоса в голове", а также говорил про "жертвоприношение".

Кроме того, в суд передано дело в отношении 35-летнего сотрудника охранного предприятия, пустившего Поздеева в детский сад. Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть.

Нарьян-Мар

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