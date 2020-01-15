Обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признали невменяемым

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре в октябре 2019 года, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по Ненецкому автономному округу (НАО) в среду.

Экспертиза установила, что фигурант дела страдает психическим расстройством и в момент убийства "был невменяем", поэтому мужчина нуждается в принудительном лечении, отмечается в сообщении.

Как заявили в ведомстве, вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве ребенка, который пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про жертвоприношение, встал сразу же после его задержания.

Кроме того, завершены следственные действия в отношении 35-летнего сотрудника ООО "Охранное предприятие "Святогоръ", пустившего обвиняемого в детский сад. Ему инкриминируется пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Охранник, который на момент указанных событий, отработал в ЧОП не более двух месяцев, свою вину признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей", - отмечают в СКР.

В пресс-службе добавили, что по делу выполнен необходимый комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения.

Инцидент в детсаду "Сказка"

По данным следствия, 31 октября 2019 года около 13.30 по московскому времени 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу детсада "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник "ОП "Святогоръ" в нарушение установленных правил дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл мужчине входную дверь. Посетитель беспрепятственно поднялся на второй этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Сотрудник детского сада нажала "тревожную кнопку". Однако к этому моменту мужчина уже ударил ножом в шею шестилетнего мальчика, ранения оказались смертельными.

На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали нападавшего до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по НАО.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время обвиняемый в убийстве и охранник детского сада заключены под стражу.

Как сообщалось, в ходе допроса в качестве обвиняемого напавший на ребенка признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий пил спиртное.