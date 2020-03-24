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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Калужский завод ПСМА приостановит сборку Peugeot и Citroen

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Завод ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi) в Калуге прекратит выпуск автомобилей марок Peugeo и Citroen с 1 по 10 апреля, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своем официальном телеграм-канале.

Выпуск машин будет приостановлен из-за нехватки компонентов, которые производятся в Европе.

Предприятие с 1 по 5 апреля уйдет в простой, с 6 по 10 апреля на заводе запланирован коллективный отпуск.

"При этом сборку автомобилей моделей Mitsubishi на нем продолжат", - сообщил Шапша.

Ранее сообщалось, что российские заводы ОО "Фольксваген Груп Рус" (российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen) на две недели приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде. Предприятия уйдут в простой с 30 марта по 10 апреля текущего года. Он будет оплачен сотрудникам "согласно российскому законодательству и локальным нормативным актам компании".

Временная приостановка производства вызвана нехваткой компонентов, выпускаемых в Европе.

Завод ООО "ПСМА Рус" расположен в индустриальном парке "Росва" под Калугой. Инвестиции в проект составили 550 млн евро. С июля 2012 года предприятие выпускает автомобили по полному производственному циклу. В настоящее время на заводе производятся Peugeot 408, Citroen С4 седан, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, а также коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy и пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Производственные мощности предприятия (две сборочные линии) позволяют выпускать до 125 тыс. автомобилей в год.

ПСМА Калужская область Peugeot Citroen

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