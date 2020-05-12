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Калужский завод ПСМА возобновит работу с 13 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Завод ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi) в Калуге возобновит производство автомобилей в среду, 13 мая, сообщается в официальной группе предприятия в соцсетях.

Работа будет организована в одну смену. Выход сотрудников будет организован по согласованию с их непосредственными руководителями. Офисные работники будут трудиться удаленно или непосредственно в офисе. Этот режим определят непосредственные руководители сотрудников.

Предприятие заверяет, что в рамках производственного процесса будут соблюдаться необходимые меры санитарной безопасности.

Завод ПСМА 1 апреля приостановил сборку автомобилей Peugeot, Citroen и Opel из-за нехватки компонентов, которые производятся в Европе.

Также сборку автомобилей приостанавливал калужский завод ООО "Фольксваген Груп Рус" (российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen), который возобновил производство с 27 апреля.

Завод ООО "ПСМА Рус" расположен в индустриальном парке "Росва" под Калугой. Инвестиции в проект составили 550 млн евро. С июля 2012 года предприятие выпускает автомобили по полному производственному циклу. В настоящее время на заводе производятся Peugeot 408, Citroen С4 седан, Opel Zafira, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, а также коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy и пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Производственные мощности предприятия (две сборочные линии) позволяют выпускать до 125 тыс. автомобилей в год.

Калужская область ПСМА

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