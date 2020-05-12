Калужский завод ПСМА возобновит работу с 13 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Завод ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi) в Калуге возобновит производство автомобилей в среду, 13 мая, сообщается в официальной группе предприятия в соцсетях.

Работа будет организована в одну смену. Выход сотрудников будет организован по согласованию с их непосредственными руководителями. Офисные работники будут трудиться удаленно или непосредственно в офисе. Этот режим определят непосредственные руководители сотрудников.

Предприятие заверяет, что в рамках производственного процесса будут соблюдаться необходимые меры санитарной безопасности.

Завод ПСМА 1 апреля приостановил сборку автомобилей Peugeot, Citroen и Opel из-за нехватки компонентов, которые производятся в Европе.

Также сборку автомобилей приостанавливал калужский завод ООО "Фольксваген Груп Рус" (российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen), который возобновил производство с 27 апреля.