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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Около 400 человек в Северо-Курильске эвакуированы из-за угрозы цунами

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Около 400 человек были эвакуированы в безопасное место в Северо-Курильске из-за угрозы цунами после сильного землетрясения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в среду.

"По состоянию на 14:30 местного времени (6:30 по Москве) завершена эвакуация населения в безопасную зону. Эвакуировано около 400 человек", - сказали в пресс-службе.

В результате землетрясения в Северо-Курильске зафиксированы разрушения стояков печных труб. Котельная города работает в штатном режиме. Электроснабжение в городе не нарушено.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,2 в Тихом океане в 250 км от Северо-Курильска. Вслед за землетрясением в Северо-Курильске была объявлена тревога цунами.

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