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Тревога цунами на Курилах продлится до вечера

Тревога цунами на Курилах продлится до вечера
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Тревога цунами в Северо-Курильске ориентировочно продлится до 18:00 по сахалинскому времени среды, сообщила "Интерфаксу" руководитель центра цунами управления Сахалингидрометслужбы Татьяна Ивельская.

Она подчеркнула, что для населения нет угрозы, тревога сохраняется для работ в морском порту.

"Мы, конечно, перестраховываемся, продолжаем наблюдение за морем. И ждем окончания морского прилива и начала отлива. "Пакеты" волн (цунами - ИФ) еще будут наблюдаться какое-то время, так как в том районе достаточно высокая скорость морских течений. Ничего разрушительного нет, волны слабые", - сказала Ивельская.

В настоящее время жители Северо-Курильска, эвакуированные на возвышенности, вернулись в дома.

Мощное землетрясение произошло в Тихом океане у Курильских островов в среду в 14:49 по камчатскому времени. По уточненным данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, его магнитуда составила 7,6. Эпицентр находился в 226 км юго-восточнее Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области), в 438 км южнее Петропавловска-Камчатского. Никто из жителей не пострадал, разрушений зданий и сооружений нет.

Курилы Курильские острова

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