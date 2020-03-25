Porsche отзовет в РФ более 5 тысяч кроссоверов Macan

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российское подразделение немецкого автопроизводителя Porsche ООО "Порше Руссланд" отзывает в РФ 5 114 кроссоверов Porsche Macan (тип 95В). Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2014 года по февраль 2019 года.

"В условиях приложения внешнего усилия (например, при использовании заднего сиденья) нижняя сторона сервисного люка может оказывать давление на фланец топливного фильтра из-за неблагоприятных допусков. В течение срока службы автомобиля это может привести к появлению запаха топлива из-за образования трещин на соединительном штуцере топливного фильтра", - поясняет Росстандарт причины отзыва.

Кроме того, отмечает ведомство, есть риск утечки и возгорания топлива в случае контакта с источником воспламенения.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Порше Руссланд" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону. Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения, определить, подпадает ли их машина под отзыв, на сайте Росстандарта или с помощью информационных сервисов.

На машинах будет бесплатно доработан или заменен сервисный люк топливного фильтра.