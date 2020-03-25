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Пивовары AB InBev Efes решили добавить в ассортимент санитайзеры

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лидер российского рынка пива AB InBev Efes готов организовать производство гелей для дезинфекции рук на своих заводах в России, но для этого просит правительство разрешить ему работать с этиловым спиртом без лицензии.

"Учитывая социальное значение этой инициативы, мы рассчитываем на согласование упрощенной процедуры регистрации со стороны регулятора. Со своей стороны мы гарантируем качество и безопасность продукции и обязуемся предоставить государству все необходимые точки контроля, которые будут сопровождать данную, упрощенную, процедуру", - сказал "Интерфаксу" директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Письмо с просьбой поддержать эту инициативу компания направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, который возглавляет координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, главе Росалкогольрегулирования Игорю Алешину и мэру Москвы Сергею Собянину, который руководит рабочей группой Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

AB InBev Efes хочет обеспечить санитайзерами собственного производства своих сотрудников и безвозмездно передавать дезинфицирующие средства в медицинские учреждения и другие организации.

Производство дезинфицирующих средств предполагается организовать на основе рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения рецепта - из этилового спирта, перекиси водорода и глицерина.

В России у AB InBev Efes 11 пивоваренных заводов. Компания выпускает пиво под брендами BUD, Corona Extra, Efes Pilsener, Spaten, "Белый Медведь", "Клинское" и другими.

Компания была создана весной 2018 года после того, как пивоваренные концерны Anadolu Efes и AB InBev объединили бизнес в России и на Украине. По данным, которые приводили аналитики "ВТБ Капитала" в своем обзоре, по итогам 2019 года AB InBev Efes увеличила долю рынка в России до 28% и сместила Carlsberg (пивоваренную компанию "Балтика") с первого места.

AB InBev Efes

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