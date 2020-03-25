"Татнефть" решила заняться производством антисептиков

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Татнефть" решила запустить производство антисептиков на своем нефтеперерабатывающем комплексе "ТАНЕКО", сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Основным компонентом антисептического раствора станет изопропиловый спирт.

Антисептическая продукция будет предоставлена сотрудникам компании, а также безвозмездно передана в социальные службы регионов деятельности "Татнефти", отмечают в пресс-службе.

На прошлось неделе "Газпром" заявил, что готов организовать производство антисептиков из газа - изопропанола и этанола "в сжатые сроки в необходимых масштабах".

Одной из первых нефтяных компаний, запустивших подобное производство, стала польская PKN Orlen. Для профилактики коронавируса компания организовала производство спиртового антисептика на своем НПЗ в г. Едличе. До конца марта PKN Orlen планировала выпустить почти 2,5 млн литров дезинфицирующей жидкости.