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Путин предложил обложить проценты по вкладам свыше 1 млн руб. налогом в 13%

Еще он предложил увеличить до 15% ставку налога для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета.

Путин предложил обложить проценты по вкладам свыше 1 млн руб. налогом в 13%
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ради поддержки семей с детьми и безработных президент Владимир Путин предложил обложить проценты по банковским вкладам россиян свыше 1 млн рублей налогом на процентный доход в 13% и увеличить до 15% ставку налога для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета.

Экономический кризис

"Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%", - сказал он в телеобращении к нации.

"То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - подчеркнул он.

По его словам, такая мера затронет только около 1% вкладчиков.

Путин также заявил, что "все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом". В связи с этим он предложил увеличить до 15% ставку налога для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета.

"Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо", - отметил он.

Все дополнительные доходы бюджета, полученные от этих мер, он предложил направлять семьям с детьми, безработным и лицам, находящимся на больничном.

Владимир Путин

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