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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Путин отложил голосование по Конституции

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин решил перенести голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на другой срок. Он сказал об этом в специальном телеобращении к нации.

Изменение Конституции

Новую дату голосования определят специалисты, которые будут оценивать ситуацию с коронавирусом и определять, когда голосование будет безопасным.

Президент отметил, что все знают, насколько серьезно он относится к мнению избирателей в отношении предложенных изменений в Конституции. Он пообещал, что еще попросит россиян прийти и проголосовать по этим поправкам. Однако абсолютным приоритетом для него является "здоровье, жизнь и безопасность людей", поэтому он решил отложить голосование.

Он напомнил, что Россия не сможет отгородиться от коронавируса, хотя власти делают все, чтобы играть на опережение. Наибольший риск возник для пожилых людей. В связи с этим он призвал их и всех остальных максимально ограничить контакты.

Президент сказал, что безопаснее всего людям будет оставаться дома.

После этого эфира председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что комиссия изменит ход подготовки к голосованию.

Ранее предполагалось, что голосование по пакету поправок в Конституцию пройдет 22 апреля, этот день предполагалось объявить выходным. Затем из законопроект о поправках дата была изъята. Как объяснили законодатели, перед вступлением поправок в силу их должен был оценить Конституционный суд. Дату голосования убрали, чтобы не предвосхищать решение КС.

Предполагалось, что поправки вступят в силу немедленно, если избиратели их одобрят. Ранее Путин подписал указ о проведении голосования 22 апреля, однако в связи с ростом эпидемии Памфилова заверила, что плебисцит могут перенести. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем объяснил, что безопасность голосования будут оценивать специалисты, но окончательное решение примет Путин.

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Хроника 15 января – 25 марта 2020 годаИзменение Конституции
Владимир Путин Конституция Центризбирком Элла Памфилова Дмитрий Песков

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