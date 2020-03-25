Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.

"Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу", - сказал Путин в своем телеобращении к россиянам в среду.

Он напомнил, что сейчас оплата по больничному зависит от стажа работника и его зарплаты. В результате выплаты для молодых работников могут быть низкими. По словам Путина, это несправедливо.

"Предлагаю установить норму выплат по больничному. Они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации", - сказал Путин.

МРОТ в России на 2020 год составляет 12 тыс. 130 рублей. Таким образом, оплата по больничному в течение стандартного 14-дневного карантина должна составить не менее 5 тыс. 660 рублей (около 400 рублей в день).

Между тем, оформить больничный сейчас россияне могут в удаленном режиме без обращения к врачу в том случае, если они вернулись из страны, где ситуация с коронавирусной инфекцией неблагоприятная, и при этом нет симптомов ОРВИ.

Как рассказал накануне на брифинге в правительстве министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования, заполнить анкету и загрузить копии паспорта, отметок о пересечении границы и проездные документы. Деньги по такому больничному приходят напрямую на карту, причем первая их часть - уже на пятые сутки. После 14-дневного срока больничный будет автоматически закрыт, если врач не продлит его.

Путин предложил также увеличить пособия по безработице до уровня одного МРОТ. "Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление, и надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы", - сказал Путин в обращении в гражданам.

"Сейчас за исключением некоторых категорий граждан максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до минимального уровня оплаты труда, то есть до 12130 рублей", добавил он.

Путин объявил также, что все семьи в России, имеющие право на материнский капитал, будут в ближайшие три месяца, начиная с апреля, получать дополнительно по 5 тыс. рублей на детей до трех лет.

Президент также объявил, что все социальные пособия и льготы будут автоматически продлеваться в течение следующих шести месяцев.

Предлагается ввести "каникулы" по потребительским и по ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%.

Еще одна озвученная идея - снизить с 30% до 15% ставку страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса, для зарплат, превышающих МРОТ, сделав это не временной мерой поддержки, а постоянной.