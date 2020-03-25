Президент РФ предложил увеличить пособия по безработице до уровня МРОТ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить пособия по безработице до уровня одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление, и надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы", - сказал Путин в обращении в гражданам.

"Сейчас за исключением некоторых категорий граждан максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до минимального уровня оплаты труда, то есть до 12130 рублей", добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин также предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного МРОТ в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года. МРОТ в России на 2020 год составляет 12 тыс. 130 рублей. Таким образом, оплата по больничному в течение стандартного 14-дневного карантина должна составить не менее 5 тыс. 660 рублей (около 400 рублей в день).

Путин объявил также, что все семьи в России, имеющие право на материнский капитал, будут в ближайшие три месяца, начиная с апреля, получать дополнительно по 5 тыс. рублей на детей до трех лет.

Президент также объявил, что все социальные пособия и льготы россиянам будут автоматически продлеваться в течение следующих шести месяцев.

Предлагается ввести "каникулы" по потребительским и по ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%.

Еще одна озвученная идея - снизить с 30% до 15% ставку страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса, для зарплат, превышающих МРОТ, сделав это не временной мерой поддержки, а постоянной.