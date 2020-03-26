РФ ограничит все международное авиасообщение с 27 марта

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно. Поручение опубликовано на сайте правительства.

Исключение будет сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину в связи с распространением коронавируса, а также для полетов по отдельным решениям.

Как будут вывозить россиян на родину

Для эвакуации россиян МИД до 27 марта должен направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД России и "Аэрофлот" сформированные по состоянию на 26 марта списки граждан РФ, планирующих вернуться на родину.

Минтранс и МИД при участии Минобороны и Управления делами президента до 30 марта должны сформировать план вывоза россиян с привлечением бортов Минобороны, "Аэрофлота", Специального летного отряда "Россия" и других авиакомпаний.

Приезжающих будут тестировать на COVID-19

Минтрансу РФ и Росавиации вместе с субъектами федерации и Роспотребнадзором поручено с 26 марта тестировать на коронавирус всех граждан, пребывающих из стран, где зафиксированы вспышки COVID-19.

У приезжающих будут измерять температуру, брать материала на выявление новой коронавирусной инфекции и выдавать постановление главного государственного санитарного врача о 14-дневной домашней изоляции со дня возвращения в Россию.

Поручения даны по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации, к которым эти люди прикреплены.

"О результатах доложить в Правительство РФ. Срок - 27 марта", - отмечается в поручении.