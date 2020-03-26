"Шереметьево" 1 апреля закроет третий по счету международный терминал

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Шереметьево" 1 апреля закрывает международный терминал D, говорится в сообщении аэропорта.

Решение принято "в связи с сокращением пассажиропотока и введением дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок".

Оставшиеся международные рейсы из терминала D будут переведены в терминал F, внутренние - в терминал В.

Как сообщалось, 20 марта "Шереметьево" закрыл международные терминалы E и С.

Терминалы D, E, F составляют южный терминальный комплекс "Шереметьево", C и B находятся в северной части аэропорта.

Крупнейшая базовая авиакомпания "Шереметьево" - "Аэрофлот".