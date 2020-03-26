В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

За сутки полностью поправились девять человек.

Всего новые случаи зарегистрированы в 18 регионах, 136 из 182 - в Москве.

Еще семь - в Свердловской области, по пять - в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре - в Якутии, по три - в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два - в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному в Хакассии и Кемеровской области.

В оперативном штабе Москвы уточняют, что граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна. Все эти поездки были совершены за последние две недели

Таким образом, на данный момент, в РФ 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.

По данным на вечер 25 марта в России было 658 случаев заражения коронавирусом. Из них 410 - в Москве. Таким образом, число случаев в столице в четверг увеличилось до 546.