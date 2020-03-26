В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Эпидемии коронавирусной инфекции в России фактически нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Единственное, что я хочу еще раз напомнить, у нас де-факто эпидемии нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае президент может объявить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Он отметил, что де-факто в России ситуация с коронавирусной инфекцией гораздо лучше, чем во многих странах.

"Это благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство, и благодаря той эффективной системе противодействия распространению коронавирусу, которая была создана в РФ. Пока президент исходит именно из этого", - отметил он.

Песков добавил, что решение президента объявить выходной следующую неделю связано с тем, что необходимо помешать дальнейшему проникновению вируса в РФ.

Пресс-секретарь президента выразил надежду на то, что "нам удастся избежать эпидемии". "Но наверняка вы помните, что в больнице в Коммунарке главврач рассказывал Путину о различных сценариях. В любом случае государство исходит из того, что, какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, тем не менее, нужно быть готовыми к худшему сценарию. Чтобы затем обрадоваться лучшему, как сказал врач", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На данный момент в России зафиксировано 840 случаев новой коронавирусной инфекции. В стране подтверждены две первые смерти от COVID-19.