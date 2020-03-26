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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

В Подмосковье с 28 марта по 5 апреля закрываются рестораны, кафе и буфеты

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Кафе и рестораны в Подмосковье с 28 марта по 5 апреля будут работать только на вынос или осуществлять доставку.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте правительства Подмосковья, исключение будет сделано для обслуживания на вынос.

Также ограничение не распространяется на столовые для работников организаций.

Ранее аналогичное ограничение было введено в Москве: мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в длинные выходные дни с 28 по 5 апреля в столице будет прекращены деятельность всех ресторанов и кафе. Новые правила, пояснили в мэрии, введены в связи с распространением коронавирусной инфекции и тем, что президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.

Московская область Подмосковье

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