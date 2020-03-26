Mail.ru Group попросила РФ субсидировать доставку еды из кафе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Интернет-компания Mail.ru Group предложила государству субсидировать доставку еды из ресторанов в пропорции 50 на 50.

"Мы считаем, что доставка - это один из способов загрузить рестораны. И с учетом того, что доставка - это очень тяжелый и низкомаржинальный бизнес как для ресторанов, так и для агрегаторов из-за возросшей нагрузки, мы хотели бы предложить радикальную инициативу. Мы хотели предложить государству 50 на 50 с нами субсидировать заказы онлайн-доставки для среднего и малого бизнеса, для ресторанов, так чтобы мы брали с ресторанов как агрегаторы нулевую комиссию, а для пользователей стоимость доставки была бесплатной", - сказал глава компании Борис Добродеев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Президент ответил, что это хорошая идея. "Бизнес должен работать с прибылью, иначе он умрет (...). Она (идея), безусловно, заслуживает изучения и поддержки. Надо просто посчитать, сколько на сколько", - сказал Путин.

Также Путин отметил, что на фоне увеличения объема рынка цена, как правило, снижается. "Ваш объем увеличивается, поэтому вполне естественно, что вы снижаете ставку. Пока это не такая уж сильная благотворительность", - ответил президент.

"50 на 50 - вообще, идея хорошая (...) У тех же рестораторов - у них все "садится", а у вас, наоборот, при увеличении объема вашей работы, по сути увеличения рынка, количество доставки увеличивается. Значит, вы должны снижать свои ставки. Поэтому надо просто это подсчитать, но поддержка государства, конечно, возможна, и, может быть, востребована. Давайте подсчитаем, сколько: 50 на 50 или 30 на 70", - ответил президент.

Добродеев со своей стороны добавил, что компания готова работать в убыток и готова к диалогу с государством.

Как сообщалось, за прошлую неделю агрегаторы доставки еды зафиксировали кратное увеличение заявок ресторанов на подключение. У Delivery Club (входит в СП Mail.ru Group и Сбербанка) за прошлую неделю количество заявок втрое превысило данные позапрошлой недели, "Яндекс.Еда" за неделю также утроила общее количество партнеров по сравнению с февралем. Примерно 30% новых заведений пришлось на Москву и область, 13% - на Петербург, еще 8% - на Екатеринбург.

В длинные выходные дни с 28 по 5 апреля в Москве будет прекращена работа всех общедоступных ресторанов и кафе. Эти заведения смогут работать только на вынос и как доставка готовой еды. Аналогичное решение принято в Подмосковье.