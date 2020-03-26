ГИБДД минимизирует личный контакт с водителями

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ГИБДД минимизирует контакты сотрудников с водителями, чтобы защитить их всех от коронавируса. В частности, инспекторы по возможности будут регистрировать административные нарушения на месте, чтобы водителю не пришлось ехать в отделение, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Нахождение участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте совершения правонарушения и отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, должно быть исключено, а нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС - минимизировано", - решили в ведомстве.

Если все же нарушителя будет необходимо направить в подразделение, в том числе для оформления ДТП, ему будут назначать день и время явки. Принимать его будут в специально отведенных помещениях, по возможности - через окна приема.

"От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться", - пообещали в ГИБДД.

Госуслуги по регистрации машин, приему экзаменов на права и выдаче прав ГАИ будет осуществлят только по предварительной записи через Единый портал госуслуг.

Разрешения изменение конструкции автомобиля ГИБДД будет выдавать в электронном виде, по уже установленному правилу. Заявки она будет принимать по электронной почте и рассматривать в определенный срок. Свидетельство о безопасности реконструированного автомобиля и о его допуске к перевозке опасных грузов ГАИ будет выдавать по предварительной записи по телефону.