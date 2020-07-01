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Руководитель ГАИ призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявил о необходимости повышения требований к пользователям услуг каршеринга и предложил ввести запрет на управление арендованными автомобилями для систематических нарушителей правил дорожного движения.

"Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем", - сказал он в интервью изданию "Аргументы и факты" в среду.

По мнению Черникова, реализовать данное предложение можно путем создания каршеринговыми компаниями баз данных нарушителей, "а в случае необходимости - направления запросов в Госавтоинспекцию для проверки отдельных лиц на предмет лишения права управления и наличия грубых и систематических нарушений ПДД".

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Как пояснил глава ГИБДД, "увеличение количества каршерингового транспорта закономерно привело к тому, что в ДТП лица, управляющие прокатными автомобилями, стали попадать чаще".

Он отметил, что, по статистике, в аварии попадают молодые пользователи каршеринга, "которые в силу возраста или небольшого опыта управления автомобилем считают, что "обезличенный" автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме".

Как заявил Черников, при этом водитель каршеринга ошибочно полагает, что ПДД при управлении арендованным транспортным средством соблюдать совсем не обязательно. "Это, конечно, заблуждение", - заключил он.

ГАИ Госавтоинспекция Михаил Черников каршеринг ПДД

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