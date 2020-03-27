Книгоиздатели попросили у Мишустина господдержку из-за коронавируса и падения курса рубля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Представители российской издательской отрасли и печатная индустрия попросили от премьер-министра Михаила Мишустина принять меры по господдержке издателей в связи с предстоящими убытками от ограничений по коронавирусу и на фоне ситуации в экономике.

Об этом говорится в письме президента Российского книжного союза (РКС) Сергея Степашина и президента Союза предприятий печатной индустрии Руслана Новикова. Они просят "в создавшихся форс-мажорных обстоятельствах" поддержать издателей книг и периодической печати, "распространителей печатной продукции, полиграфистов и бумажников".

Отрасль поддерживает меры правительства по снижению негативных последствий для экономики в условиях нарастающей борьбы с пандемией коронавируса. "В то же время, сама отечественная издательская отрасль теперь находится в очень опасном положении, и если не предпринять срочных мер по её поддержке, то под вопросом окажется само выживание индустрии, в которой занято порядка 1,5 млн человек без учета членов семей", - говорится в письме.

Ожидаемые потери

После падения в 2014 году на 11% книгоиздание так и не смогло восстановить прежние объемы: среднегодовой темп роста отрасли не превышал 1-2%, а ситуация на рынке печатных СМИ складывается ещк хуже, пишут издатели. Ухудшение положения экономики, девальвация рубля и падение покупательской способности в 2020 году спровоцировали новое "глубокое сокращение доходной части всех предприятий печатной индустрии".

Ожидаемые потери издателей книг по оптимистичным оценкам составят в текущем году 20-25% от выручки (примерно 12-15 млрд рублей), заявляют авторы обращения. Сокращение продаж тиражей печатных СМИ, связанное с режимом самоизоляции, уже сейчас оценивается в 40-50%, а до конца года может достичь 75%, или 30-40 млрд рублей по всей России.

Доходы российских издателей от размещения рекламы уже в I-II квартале упадут на 30-40%, а по итогам 2020 года - не менее чем на 50%, т.е. до 15 млрд рублей против 30,5 млрд рублей в 2019 году.

Кроме того, "из-за изменения курса евро цены на типографские виды отечественной бумаги, необходимые для производства печатной продукции, уже во II квартале 2020 года вырастут на 15% и более с возможной дальнейшей негативной динамикой". "Ещё больший рост (до 30%) ожидается на полностью импортируемые расходные материалы для полиграфического производства, в частности по непроизводимым в России видам бумаги, картона, химической продукции, пластинам и т.д.", - говорится в письме.

Антикризисные меры

В качестве мер поддержки авторы письма просят освободить предприятия печатной индустрии от уплаты всех текущих налогов, страховых взносов, а также экологических сборов в 2020 году, а также от уплаты налога на прибыль за 2019 год.

Также они предложили распространить существующую льготную ставку НДС в 10% для отдельных видов печатной продукции на электронные книги той же тематики, а также распространить действие пониженной ставки страховых взносов (15%) на все предприятия издательско-полиграфического комплекса (ИПК), "в связи с тем, что многие региональные предприятия ИПК являются градообразующими".

Еще они попросили банковские каникулы на период до шести месяцев с мораторием по всем процентным выплатам и платежам в счет основного долга с последующим субсидированием процентных ставок по банковским кредитам, а также реструктурировать кредиты в иностранной валюте, привлеченные в инвестиционных целях на переоборудование производства.

Предлагается также принять решение о нераспределении чистой прибыли за 2019 год на выплату дивидендов в отношении отраслевых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности государства, а также "настоятельно рекомендовать" властям регионов и муниципальных образований "обнулить" арендные ставки на землю для киосков и павильонов печати.

Также просят предоставить субсидии на аренду офисов и складских помещений для предприятий печатной индустрии в размере 100% от ее стоимости в течение 2020 года, освободив в то же время отраслевых арендаторов от арендной платы за пользование федеральным недвижимым имуществом, а кроме того отменить таможенную пошлину на импортируемые бумагу и материалы, которые не производятся в стране и временно отменить таможенные пошлины на оборудование и комплектующие, требующиеся для работы полиграфических предприятий.

Предлагается ввести госконтроль над ростом цен (не выше уровня инфляции) на материалы отечественного производства для изготовления газет, журналов и книг, а также предлагается запретить "Почте России" повышать подписные тарифы на газетно-журнальную продукцию и обеспечить внедрение в кротчайшие сроки сервиса электронной подписки на периодические печатные издания.

Российский книжный союз (РКС) и Союз предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП), объединяют крупнейшие российские издательства по производству книг, газет и журналов, полиграфические предприятия дистрибьюторов книг и периодической печати, торговые компании по продаже бумаги, картона и полиграфических материалов для производства газетно-журнальной и книжной продукции.