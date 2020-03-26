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В Петербурге в детском саду умерла трехлетняя девочка

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено дело по факту смерти трехлетней девочки, сообщила пресс-служба городского управления СКР.

Как полагает следствие, в четверг в детском саду Калининского района города погибла трехлетняя воспитанница. По предварительной информации, ребенок получил травму во время прогулки на детской площадке.

По данному факту возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" (статья 109 УК РФ).

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