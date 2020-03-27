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Воспитательнице предъявили обвинение в гибели трехлетней девочки в Петербурге

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение воспитательнице детского сада, из-за халатности которой во время прогулки погибла трехлетняя девочка, сообщила пресс-служба городского управления СКР в пятницу.

По версии следствия, 26 марта 29-летняя обвиняемая во время прогулки на детской площадке не следила должным образом за группой детей, отвлекаясь на посторонние занятия. В результате девочка из группы повисла между перегородками игровой лестницы. Почти десять минут ребёнок не мог самостоятельно освободиться и получил тупую травму шеи с повреждением спинного мозга, повлекшую смерть, говорится в пресс-релизе.

Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.

Дело в отношении воспитательницы возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" (статья 109 УК РФ).

Санкт-Петербург

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