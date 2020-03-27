В России до лета закроют санатории и дома отдыха

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительство России приостанавливает до 1 июня бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, санаториях и иных курортных организациях, включая детские лагеря.

Соответствующее поручение премьера РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Оно адресовано Управлению делами президента Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов РФ. Документ поручает им приостановить с 28 марта до 1 июня бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях.

Исключение будет сделано для лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении тех, кто уже находится в таких организациях, премьер поручил "обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления".

Также российский премьер поручил регионам рекомендовать гражданам воздержаться от поездок, в том числе в целях туризма и отдыха.

Кроме того, субъектам РФ рекомендовано до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах.

Поручения были приняты по итогам совещаний, заседаний, встреч Мишустина.