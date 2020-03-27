Работу кафе и ресторанов приостановят по 5 апреля во всей России

Продолжить работу смогут только организации, которые обеспечивают дистанционную торговлю

Сотрудники сервиса "Яндекс.Еда" в Москве Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным органам власти приостановить с 28 марта по 5 апреля деятельность организаций общепита, исключения сделаны для дистанционной торговли, говорится в поручениях Мишустина.

Ранее сообщалось, что российские дома отдыха, санатории и иные курортные организации по поручению Мишустина также закроют до 1 июня.

Также субъектам РФ было рекомендовано до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах.

Кроме того, регионам поручено рекомендовать гражданам отказаться от поездок, в том числе с целью отдыха и туризма.