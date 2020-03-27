Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Военная полиция отрабатывает контроль соблюдения карантина при помощи беспилотников на полигонах на западе России, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

В ходе тренировки российские военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с помощью систем наружного видеонаблюдения и беспилотников.

Также мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты научились выявлять очаги и границы районов условного заражения на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

Кроме того, военнослужащие инженерных подразделений отработали задачи по очистке воды и вывозу условно зараженного грунта с территории военных полигонов".

Ранее в Минобороны РФ анонсировали военные учения по борьбе с коронавирусом в семи российских регионах в Западном и Центральном военных округах.