Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Военная полиция отрабатывает контроль соблюдения карантина при помощи беспилотников на полигонах на западе России, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
В ходе тренировки российские военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с помощью систем наружного видеонаблюдения и беспилотников.
Также мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты научились выявлять очаги и границы районов условного заражения на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.
Кроме того, военнослужащие инженерных подразделений отработали задачи по очистке воды и вывозу условно зараженного грунта с территории военных полигонов".
Ранее в Минобороны РФ анонсировали военные учения по борьбе с коронавирусом в семи российских регионах в Западном и Центральном военных округах.