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Свыше 3,7 тысячи российских военных проверили на коронавирус

По результатам тестов заболевших COVID-19 не выявлено

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах России проведено 3756 тестирований на коронавирусную инфекцию COVID-19, заболевших нет, данные Минобороны РФ были опубликованы в ведомственной газете "Красная звезда".

В министерстве отметили, что из-за ситуации с коронавирусом в 32 военных госпиталях развернули специальные отделения на 4800 койко-мест, они оснащены 2782 аппаратами искусственной вентиляции легких.

В российской армии работают девять оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки, развернуто 5,5 тысячи стационарных контрольных пунктов термометрии, добавили в ведомстве.

Военные развернули 15 современных мобильных модульных комплексов для выявления коронавируса. Кроме того, в армии сформировано 1647 специальных расчетов для дезинфекции местности, говорится в сообщении.

Как сообщалось, тесты на коронавирус прошли министр обороны РФ Сергей Шойгу и участники делегации, посетившие 23 марта Сирию.

С 25 по 28 марта Вооруженные силы России провели проверку готовности к борьбе с коронавирусом, в том числе по обеспечению соблюдения карантина при помощи дронов.

В воскресенье оперативный штаб сообщил о 270 новых выявленных случаях COVID-19 в России за сутки. Общее число заболевших достигло 1534, более тысячи из которых - в Москве.

На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса, в Москве и Подмосковье с понедельника запретили покидать жилища без необходимости.

Минобороны РФ

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