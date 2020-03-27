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В детском лагере Южно-Сахалинска с сотнями туристов из Таиланда ввели режим ЧС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен на территории детского лагеря "Юбилейный" в Южно-Сахалинске в пятницу в связи с доставкой туда вечером в четверг, 26 марта, туристов из Таиланда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии областного центра.

"Постановлением мэра с сегодняшнего дня введен режим ЧС в пределах границ территории детского лагеря отдыха "Юбилейный" (пригород Южно-Сахалинска - ИФ) в связи с доставкой туда вчера вечером туристов, прибывших из Таиланда", - сказал собеседник агентства.

Пандемия коронавируса

По его словам, режим ЧС также введен на территории санатория "Синегорские минеральные воды" (также расположен в пригороде Южно-Сахалинска), где тоже будут размещать всех прибывающих на Сахалин пассажиров авиайрейсов для тестирования на коронавирус.

"Коронавирусный" чартер из Таиланда

Как сообщалось, прибывших в четверг вечером в аэропорт Южно-Сахалинска чартерным рейсом из Таиланда сахалинских туристов (241 человек, в том числе 46 детей) с самолета на автобусах доставили в лагерь "Юбилейный" для тестирования на коронавирус и изоляции на время получения результатов анализов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства в пятницу, у 29 пассажиров результаты анализов оказались сомнительными и направлены на дополнительную проверку.

"Вчера вечером анализы всех прибывших направили в лабораторию. Для ускорения получения результатов специалисты работали над ними всю ночь. Итог проверки 241 анализа: 212 - отрицательные, 29 - сомнительные, требующие дополнительной проверки. Сегодня пробы проверят повторно и станет известен предварительный диагноз", - говорится в сообщении.

"Эпидемиологическая обстановка в стране лишает привычной зоны комфорта. По решению главного санитарного врача области все пассажиры, прибывающие в регион, направляются на карантинные мероприятия. Доступ инфекции от потенциальных носителей должен быть максимально перекрыт", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Ющука.

Ограничительные меры с помещением в карантин всех прибывающих в область будут действовать до 4 апреля. "Однако этот срок может быть продлен - окончательное решение примут, исходя из эпидемиологической ситуации. Также, при необходимости, будут вводиться и другие ограничения", - сообщает пресс-служба.

Мэрия подчеркивает, что все меры предпринимаются с одной лишь целью - "сохранить здоровье жителей Сахалинской области" и призывает всех "проявить солидарность в преодолении угрозы".

В пятницу вечером ожидается прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска еще одного чартерного рейса из Таиланда с сахалинскими туристами.

Южно-Сахалинск Юбилейный Таиланд

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