В Минобороны заявили о круглосуточном строительстве 16 модульных медцентров

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Работы по строительству 16 модульных медицинских центров в четырех военных округах идут круглосуточно, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"На сегодняшний день работы развернуты на всех объектах в круглосуточном режиме в три смены. До конца недели мы завершаем заливку фундаментов на всех объектах строительства. При этом на объектах в Одинцово и Нижнем Новгороде эта работы уже завершены, и мы перешли к монтажу зданий", - сказал Иванов в пятницу на селекторном совещании.

По его словам, сейчас работу на объектах ведут более 3,5 тыс. человек, задействовано 800 единиц техники.

Организована централизованная поставка необходимого медицинского оборудования и оснащения. "Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации", - сказал замминистра.

Он сообщил, что определены соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России. Для будущих центров формируется запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

"Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так в случае необходимости и гражданского населения", - отметил замглавы Минобороны.

Он подчеркнул, что "это беспрецедентное по масштабу и срокам строительство ведется от Калининграда до Камчатки, и наша задача выполнить поручение с высоким качеством в установленный срок". По его словам, нам строительство отводится от 40 до 56 суток. Иванов отметил, что площадь возводимых центров составит почти 115 тыс. квадратных метров - от 5 тыс. до 12 тыс. квадратных метров каждый.