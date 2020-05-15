Минобороны завершило строительство 16 COVID-центров в 15 регионах России

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Строительство 16 медицинских центров для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией завершено, доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину в пятницу.

По словам Шойгу, эти медцентры расположены по всей стране, от Калининграда до Камчатки, включая юг России, в том числе и Крым. "Возможности центров позволят одновременно оказывать медицинскую помощь одной тысяче шестистам пациентам с COVID-19 - как военнослужащим, так и гражданскому населению", - отметил министр.

Он сообщил, что в пятницу вводятся в строй восемь медицинских центров. "На 30 апреля завершено строительство восьми центров. Сегодня вводим в строй еще восемь - в Калининграде, Пушкине, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске", - сказал Шойгу.

По его словам, "все центры укомплектованы новейшим медицинским оборудованием". "Это позволяет оказывать медицинскую помощь в необходимом объеме и на высоком технологическом уровне. Для медицинских центров сформирован запас средств индивидуальной защиты персонала и лекарственных препаратов", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что общее количество сотрудников центров составляет более двух тысяч человек. "Все специалисты прошли необходимую подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии имени Кирова", - заявил глава Минобороны.

Даже не верилось, что это возможно - Путин о строительстве медцентров Минобороны

В свою очередь Путин отметил, что восемь новых медцентров российского военного ведомства, открываемые в пятницу в дополнение к ранее начавшим работу аналогичным учреждениям, укрепят потенциал здравоохранения страны, так как в них будут лечиться и гражданские лица. "Это дает возможность помогать пациентам с любыми, даже самыми тяжелыми формами заболевания", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что первый такой центр начал работу 17 апреля, еще семь были введены 24 и 30 апреля. "Честно говоря, даже не верилось первоначально, что это возможно, но, тем не менее, это произошло. По линии военного ведомства построено и укомплектовано всем необходимым 16 центров, причем по всей стране от Калининграда до Камчатки", - отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что "они были возведены в беспрецедентно короткие сроки с хорошим качеством, на совесть". "Одновременно были сформированы сильные, высокопрофессиональные медицинские коллективы новых центров. Всего более 2200 врачей, медсестер, в целом медперсонала, который еще прошел переподготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова в Питере", - сказал президент.

Он поблагодарил Минобороны, гражданских и военных специалистов за проведенную работу и пожелал успехов медикам, которые будут работать в этих центрах. Путин особо отметил, что все центры обеспечены современным оборудованием, в них сформирован необходимый запас лекарств.