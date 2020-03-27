Правительство утвердило концепцию безопасности дорожного движения с беспилотниками

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию обеспечения безопасности на дорогах с учетом внедрения беспилотных транспортных средств.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования", - говорится в тексте документа.

Согласно документу, массовое внедрение "высокоавтоматизированных транспортных средств" будет способствовать рациональному использованию парковочного пространства и экономии топлива "за счет применения рационального режима управления транспортным средством".

В тексте отмечается, что по некоторым оценкам, транспортные средства в беспилотном режиме "могут дать экономию топлива в размере 19-22 процентов и увеличить скорость доставки грузов на 26-30 процентов по сравнению с транспортными средствами, управляемыми человеком".

Основным преимуществом, достигаемым от внедрения автономного транспорта, следует считать экономический и социально-общественный эффект от снижения аварийности.

В правительстве подчеркнули необходимость обучения широкого круга потребителей новых технологий - водителей высокоавтоматизированных транспортных средств для обеспечения безопасности при их эксплуатации.

"Необходимо обеспечить не только необходимую профессиональную квалификацию водителей транспортных средств, достигаемую обучением, но и их психофизиологическую готовность к управлению транспортным средством и соблюдению правил дорожного движения", - говорится в документе.

Так, среди новых специальностей в сфере производства и эксплуатации беспилотных ТС должны появиться следующие профессии: специалист транспортных ИТ-систем, специалист по проектированию и производству, технолог, оператор специального оборудования, сборщик узлов, испытатель ТС на виртуальных полигонах, разработчик навигационных систем, сценарист дорожных сцен (разработчик алгоритмов реагирования высокоавтоматизированных транспортных средств на различные дорожно-транспортные ситуации) и другие.

"Для организации обучения по новым специальностям потребуется разработка профессиональных стандартов и соответствующих образовательных программ, а также программ повышения квалификации педагогического состава, который будет проводить обучение персонала по указанным инновационным специальностям", - говорится в документе.

Согласно концепции, является целесообразным создание специализированной образовательной инфраструктуры для обучения, которая может создаваться на принципах государственно-частного партнерства в сотрудничестве с ведущими профильными университетами и учебными центрами.

Как подчеркнули в правительстве РФ, при внедрении высокоавтоматизированных транспортных средств величина предотвращенного ущерба от ДТП на территории субъектов страны составит сотни миллиардов рублей, "что положительно отразится на экономической эффективности автомобильной отрасли".

При этом массовое внедрение беспилотников влечет за собой сокращение числа рабочих мест. "Некоторые профессии станут не востребованы, некоторые будут существенно сокращены. Полное решение этой проблемы возможно путем переквалификации работников", - говорится в тексте документа.