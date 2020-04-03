Путин распорядился начать подготовку к тестам беспилотников на дорогах

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 мая разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.

Мероприятия должны предусматривать опытную коммерческую эксплуатацию таких транспортных средств в отдельных субъектах РФ, говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно поручению, в разработке этих мероприятий должны принять участие представители научно-технологического бизнес-сообщества и заинтересованные организации.

В марте сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож сообщал Путину о том, что для конкурентоспособности технологий, в частности беспилотного транспорта, необходимо обеспечивать "опережающее технологическое регулирование", так как конкуренция за технологии перешла на государственный уровень.

В качестве примера он привел регулирование автономного транспорта в США, где автомобили уже могут передвигаться без водителей. При этом "Яндекс" уже демонстрировал работу своих беспилотников в Лас-Вегасе и Детройте.

"Мы здесь ездим только по Иннополису. Иннополис - это хорошее, но очень маленькое место с очень простыми условиями. Мы хотим ездить по настоящим улицам. Мы не можем, регулирование не позволяет", - отмечал Волож.