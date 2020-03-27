Сервис BlaBlaCar приостановит работу в России из-за коронавируса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Карпулинговый сервис BlaBlaCar в ночь на 30 марта приостановит работу в России из-за распространения коронавируса "до дальнейшего уведомления", говорится в сообщении компании.

"В связи с тем, что пока не удается взять ситуацию под полный контроль, и правительство принимает все более жесткие меры по сдерживанию пандемии, BlaBlaCar предпринимает этот упреждающий шаг в борьбе с распространением коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении компании.

В России аудитория BlaBlaCar превышает 25 млн человек, они пользуются сервисом для междугородних поездок.

В России на 27 марта зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах.