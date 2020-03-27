Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 27.03В России 1 036+196В мире 529 591+61 997

Сервис BlaBlaCar приостановит работу в России из-за коронавируса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Карпулинговый сервис BlaBlaCar в ночь на 30 марта приостановит работу в России из-за распространения коронавируса "до дальнейшего уведомления", говорится в сообщении компании.

"В связи с тем, что пока не удается взять ситуацию под полный контроль, и правительство принимает все более жесткие меры по сдерживанию пандемии, BlaBlaCar предпринимает этот упреждающий шаг в борьбе с распространением коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении компании.

В России аудитория BlaBlaCar превышает 25 млн человек, они пользуются сервисом для междугородних поездок.

В России на 27 марта зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах.

BlaBlaCar

Новости

В России выросло число природных пожаров на фоне малоснежной зимы и тепла

В России выросло число природных пожаров на фоне малоснежной зимы и тепла

Секретарь Совбеза заявил об аварийном состоянии 840 медучреждений на юге России

Роскомнадзор потребовал удалить фейки о стягивании Росгвардии и закрытии Москвы

Росавиация опровергла предложение об ограничении внутреннего авиасообщения

"Ведомости" сообщили об идее Росавиации ограничить авиасообщение внутри РФ

"Ведомости" сообщили об идее Росавиации ограничить авиасообщение внутри РФ

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

Собянин разрешил зоомагазинам и салонам связи работать в "коронавирусные каникулы"

Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 млн рублей за нарушение карантина

Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 млн рублей за нарушение карантина

На портале госуслуг запустили сервис для россиян, желающих вернуться на родину

ЦБ установит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в 1%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');