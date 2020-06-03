Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Карпулинговый сервис BlaBlaCar, который позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы, возобновляет работу в России после того, как два месяца назад добровольно приостановил работу в стране из-за COVID-19.

В пресс-релизе BlaBlaCar говорится, что сервис начинает работать со среды и одновременно вводит дополнительные меры безопасности.

В частности, BlaBlaCar ограничил число мест для бронирования с пяти до четырех, а также внедрил дополнительную опцию, с помощью которой водитель сможет взять только одного попутчика на заднее сиденье автомобиля.

Также сервис снова открывает для автобусных перевозчиков услугу продажи билетов пассажирам. При этом перевозчики должны соблюдать требования по санитарной обработке транспортных средств.

BlaBlaCar приостановил работу в России с 30 марта.

В России аудитория BlaBlaCar превышает 25 млн человек, пользующихся сервисом для междугородних поездок.