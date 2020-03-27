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Mastercard предложила российским банкам обслуживать просроченные карты

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Платежная система Mastercard рекомендует российским банкам продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия, говорится в пресс-релизе компании.

Соответствующее официальное письмо было направлено в кредитные организации. "Правила Mastercard позволяют обрабатывать платежи по истекшим картам, и это может быть хорошим выходом в ситуации, когда держатели карт по разным причинам не смогут посетить банк для получения перевыпущенной карты. Решение о предоставлении клиентам такой возможности остается на усмотрение банков", - отмечается в сообщении.

Платежная система указывает, что сейчас многие стремятся ограничить свои контакты и передвижения, чтобы минимизировать распространение коронавируса. "Мы знаем, что некоторые держатели карт Mastercard, у которых истек или подходит к концу срок действия карты, переживают, что им придется идти в банк и получать новую карту, чтобы иметь возможность пользоваться уже привычными и особенно востребованными в нынешней ситуации средствами безналичных и бесконтактных платежей. Мы хотим поддержать наших клиентов", - отметил глава Mastercard в России Алексей Малиновский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Малиновский отметил, что обслуживание карт с истекшим сроком "потребует определенных действий и проведения настроек и со стороны эмитентов, и со стороны банков-эквайеров, чтобы обеспечить правильную обработку операций, сохранив при этом высокий уровень безопасности при проведении платежей".

Mastercard

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