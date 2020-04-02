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ВТБ получил 70 000 просьб о реструктуризации кредитов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ сообщил, что за последнюю неделю получил 70 000 обращений о реструктуризации кредитов от граждан, пострадавших из-за коронавируса.

Экономический кризис

Около 48 000 просьб касаются реструктуризации кредитов наличными, еще 22 000 клиента просят отсрочку по ипотеке.

Это менее 1% розничных клиентов ВТБ, следует из данных банка (ВТБ ранее сообщал, что у него обслуживается около 13 млн физлиц).

Банк предлагает заемщикам возможность оформления кредитных каникул, отсрочки платежа, изменение срока кредита или ставки - каждое обращение рассматривается банком отдельно.

За 30 и 31 марта - два дня работы по программе - банк принял 848 заявок от клиентов на предоставление кредитных каникул: 385 по ипотеке и 463 - по кредитам наличными. Отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления клиентами больничного листа.

Ранее 2 апреля "Коммерсантъ" сообщил, что банки отмечают резкий рост просьб клиентов о кредитных каникулах, счет пошел на сотни и тысячи запросов в день. Основанием для таких каникул является снижение дохода на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

"Если в феврале было 25–30 звонков в день, то в последние две недели мы получаем до 320–350 обращений", - сообщили изданию в Промсвязьбанке. ВТБ сообщил о приеме более 13 000 обращений по поводу реструктуризации кредитов за последнюю неделю, писала газета.

ВТБ Промсвязьбанк

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