РПЦ опровергло мнение, будто не закрыла храмы, чтобы не потерять доход

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда дезавуировал версию о том, что она не хочет закрывать храмы, чтобы не остаться без прибыли.

"В безответственных тележных каналах постятся странные версии, что Русская православная церковь не закрывает храмы и монастыри будто бы потому, что не хочет отказаться от доходов. И храмы сравниваются с ресторанами, которые были вынуждены "мужественно и ответственно" закрыться. Конечно, если ты веришь, что Бога нет, то можешь твердить, что храмы - это пункты обмена денег на свечки. Но если ты хоть раз был в церкви, ты понимаешь, что это неправда", - пишет в пятницу Легойда в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что священник - это "духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться". При этом многие из священников старше 65 лет, но их, как и врачей, никто не "освободит" от пастырского долга и как офицеров - не отправит на карантин, потому что священник тоже дает присягу - служить Богу и людям, подчеркнул представитель Церкви.

"И никто не скажет, что наступил перерыв в этом служении людям, любви к ним, которая сейчас нужна больше, чем когда-либо. Священники так же, как и врачи, пойдут (и ходят) домой к старикам и в больницы к инфицированным", - добавил он.

По словам Легойды, "священник всегда останется на посту" и будет служить и молиться, в том числе для тех и за тех из нас, кто по здоровью или другим причинам сегодня остается дома, находится в больнице или выполняет свой долг на государственной службе или врачебном посту.

"Дай Бог нам всем преодолеть прилетевшую к нам заразу вместе, в любви друг ко другу и взаимопомощи", - заключает представитель Церкви.