Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:00Заразились
на 29.03В России 1 534+270В мире 660 706+67 415

Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях коронавируса

Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса.

"Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, и, если вам кто-то что-то скажет, напомните пример Марии Египетской", - сказал патриарх в воскресенье после литургии в храме Христа Спасителя.

Предстоятель церкви признался, что это решение далось ему нелегко. "51 год я проповедую с кафедр, призываю людей приходить в храмы, преодолевать тяготение своей собственной злой воли и внешних обстоятельств, я этому призыву посвятил всю свою жизнь, и надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов", - сказал он.

По словам патриарха, на такой шаг его вдохновила святая Мария Египетская, которая именно в эти дни прославляется церковью как великая подвижница, "при земной жизни принявшая ангельское естество", которая в отдалении от монастырей и храмов, в уединении спасла свою жизнь и "физическому телу дала силы прожить ровно столько в невероятных условиях, сколько господь дал той замечательной святой подвижнице".

"Ее молитвами да хранит господь всех нас от инфекций, от болезней, но самое главное - да поможет ее пример уединения и нам осознать важность уединения в наших личных "пустынях", в наших квартирах. Примем на себя частицу подвига Марии Египетской для того, чтобы себя сохранить, своих родных и близких, а может быть, еще и для того, чтобы прочувствовать подвиг той великой подвижницы, которая в уединении прожила большую часть своей жизни только потому, что она верила в господа и слушалась его голоса. Верим, что сегодня господь призывает нас идти ее путем даже в условиях современных мегаполисов", - сказал патриарх.

По его словам, церковь призывает сегодня, "до жертв в наших семьях", принять на себя обязательства строго исполнять все те предписания, которые предлагаются санитарными властями России.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в этот раз людей на службе собралось немного, некоторые пришли в масках.

РПЦ

Новости по теме

Новости

Новый налог на проценты коснется вкладов от 1 млн руб. без суммирования счетов

В России минимальное пособие по временной нетрудоспособности приравняют к МРОТ

За сутки в России выявлены еще 270 случаев заболевания коронавирусом

За сутки в России выявлены еще 270 случаев заболевания коронавирусом

Мишустин сформировал президиум правительства России

Мишустин сформировал президиум правительства России

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 марта

Ландшафтный пожар в Ростовской области потушен

Ландшафтный пожар в Ростовской области потушен

Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты

Что произошло за день: суббота, 28 марта

В Ростове-на-Дону возгорание сухой травы охватило 25 гектаров

В Ростове-на-Дону возгорание сухой травы охватило 25 гектаров

Авиакомпаниям компенсируют 1,5 млрд рублей за вывоз россиян из-за границы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');