Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса.

"Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, и, если вам кто-то что-то скажет, напомните пример Марии Египетской", - сказал патриарх в воскресенье после литургии в храме Христа Спасителя.

Предстоятель церкви признался, что это решение далось ему нелегко. "51 год я проповедую с кафедр, призываю людей приходить в храмы, преодолевать тяготение своей собственной злой воли и внешних обстоятельств, я этому призыву посвятил всю свою жизнь, и надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов", - сказал он.

По словам патриарха, на такой шаг его вдохновила святая Мария Египетская, которая именно в эти дни прославляется церковью как великая подвижница, "при земной жизни принявшая ангельское естество", которая в отдалении от монастырей и храмов, в уединении спасла свою жизнь и "физическому телу дала силы прожить ровно столько в невероятных условиях, сколько господь дал той замечательной святой подвижнице".

"Ее молитвами да хранит господь всех нас от инфекций, от болезней, но самое главное - да поможет ее пример уединения и нам осознать важность уединения в наших личных "пустынях", в наших квартирах. Примем на себя частицу подвига Марии Египетской для того, чтобы себя сохранить, своих родных и близких, а может быть, еще и для того, чтобы прочувствовать подвиг той великой подвижницы, которая в уединении прожила большую часть своей жизни только потому, что она верила в господа и слушалась его голоса. Верим, что сегодня господь призывает нас идти ее путем даже в условиях современных мегаполисов", - сказал патриарх.

По его словам, церковь призывает сегодня, "до жертв в наших семьях", принять на себя обязательства строго исполнять все те предписания, которые предлагаются санитарными властями России.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в этот раз людей на службе собралось немного, некоторые пришли в масках.