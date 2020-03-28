В Минздраве сочли нерабочую неделю средством помощи борьбы с COVID-19

Если замедления за неделю не произойдет, "то, вероятно, придется ужесточить борьбу с вирусом"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Начинающаяся нерабочая неделя, при которой количество работающих значительно уменьшится, даст дополнительную возможность для замедления распространения коронавируса, заявил "Интерфаксу" академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

"Начинающаяся неделя даст возможность замедлить распространение коронавируса, потому что увеличится и разобщение граждан между собой", - сказал главный эпидемиолог Минздрава РФ.

Вместе с тем он отметил, что о результатах положительного влияния на проблему замедления распространения вируса можно будет судить в конце недели по степени замедления распространения и появления новых заболевших.

"Мы будем считать ее успешной, если не будет за эту неделю нарастания новых случаев заболевания", - сказал эпидемиолог.

Он не исключил, что если замедления за неделю не произойдет, "то, вероятно, придется ужесточить борьбу с вирусом".