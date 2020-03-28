В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров. Документ, разработанный для реализации указа президента РФ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", опубликован на сайте правительства.
В списке всего 23 пункта. В него вошли:
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек);
2. Мыло, а также моющие, чистящие и полирующие средства;
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности
4. Средства индивидуальной защиты
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)
7. Бензин, дизельное топливо, газ
8. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры)
9. Электрическое оборудование
10. Кабельная продукция
11. Бытовые приборы
12. Компьютерное, электронное и оптическое оборудование
13. Садово-огородные предметы и инвентарь
14. Строительные и отделочные материалы и инструменты
15. Санитарно-технические изделия
16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения
17. Печатные средства массовой информации
18. Спички
19. Свечи
20. Похоронные принадлежности
21. Очки, линзы и их части
22. Табачная продукция
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).
Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ.
В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Если субъект продает хотя бы одну группу товаров из приведенного в документе списка, он вправе реализовывать продукцию, не включенную в перечень.
Правительство установило, что "допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации". Услуги общественного питания, согласно распоряжению, могут осуществляться исключительно с обслуживанием навынос и доставкой заказов.
Как сообщалось, в России с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя. В этот период вводятся ограничения на работу магазинов, кафе и ресторанов, парков и других общественных мест.