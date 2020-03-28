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В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров. Документ, разработанный для реализации указа президента РФ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", опубликован на сайте правительства.

В списке всего 23 пункта. В него вошли:

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек);

2. Мыло, а также моющие, чистящие и полирующие средства;

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности

4. Средства индивидуальной защиты

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

7. Бензин, дизельное топливо, газ

8. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры)

9. Электрическое оборудование

10. Кабельная продукция

11. Бытовые приборы

12. Компьютерное, электронное и оптическое оборудование

13. Садово-огородные предметы и инвентарь

14. Строительные и отделочные материалы и инструменты

15. Санитарно-технические изделия

16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения

17. Печатные средства массовой информации

18. Спички

19. Свечи

20. Похоронные принадлежности

21. Очки, линзы и их части

22. Табачная продукция

23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ.

В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Если субъект продает хотя бы одну группу товаров из приведенного в документе списка, он вправе реализовывать продукцию, не включенную в перечень.

Правительство установило, что "допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации". Услуги общественного питания, согласно распоряжению, могут осуществляться исключительно с обслуживанием навынос и доставкой заказов.

Как сообщалось, в России с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя. В этот период вводятся ограничения на работу магазинов, кафе и ресторанов, парков и других общественных мест.

Михаил Мишустин

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